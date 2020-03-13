Samsung объявила войну коронавирусу

Компания Samsung начала развертывать бесплатную услугу «Галактическая дезинфекция» из-за распространения коронавируса.

Samsung разместила в своих сервисных центрах ультрафиолетовые боксы для дезинфекции личных и бытовых предметов, таких как мобильные телефоны, наушники и даже игрушки. УФ-С, представляющий собой ультрафиолетовый свет с длиной волны от 100 до 280 нанометров, который обладает бактерицидным действием. Пока остается неясным, сколько по времени будет занимать этот процесс.Производитель уверен, что ультрафиолетовое излучение не повредит вашему гаджету, он не может гарантировать полное уничтожение всех бактерий и вирусов.

Служба дезинфекции Galaxy в настоящее время доступна на 19 рынках по всему миру: Аргентина, Чили, Хорватия, Дания, Финляндия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Россия, Испания, Швеция, США. Штаты, Украина и Вьетнам.