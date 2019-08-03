Samsung обновила до Android Pie бюджетный смартфон

В России и Вьетнаме владельцам смартфона Galaxy J3 (2017) пришёл Android 9 Pie с номером сборки J330FXXU3CSG6 и J330GDXU3CSG7 соответственно. Апдейт включает все нововведения девятой версии Android, в том числе адаптивную батарею и переработанный центр уведомлений, свежий патч безопасности за июль и фирменный пользовательский интерфейс One UI.С прошлого месяца Samsung взялась за обновление бюджетных смартфонов до Android 9 Pie, выпустив апдейт для моделей Galaxy Xcover 4, Galaxy Wide 2 и Galaxy J7 Duo. Теперь же долгожданный «пирог» начали получать владельцы одного из самых доступных аппаратов южнокорейского производителя, вышедшего два года назад. Пользователи из России оказались первыми в очереди.О стоимости новинки пока неизвестно.