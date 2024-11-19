Samsung обновила старые Galaxy Watch свежей прошивкой

Есть хорошие новости для умных часов Galaxy Watch предыдущих поколений — сегодня компания Samsung официально объявила о начале развёртывания обновления One UI 6 Watch для своих умных часов на базе Wear OS. В данной версии прошивки появятся советы по здоровью на основе искусственного интеллекта, система обнаружения апноэ во сне, а также новый показатель, оценивающий восстановление организма после физических нагрузок. Также появилась возможность создания индивидуальных тренировок с помощью функции Workout Routine, которая позволяет комбинировать различные виды активности. Кроме того, режим Race даёт бегунам и велосипедистам возможность сравнивать текущие тренировки с прошлыми, что для профессионалов действительно важное нововведение, которое позволит более детально отслеживать свою активность в процессе тренировок и заездов.

Помимо улучшений в области здоровья, One UI 6 Watch добавляет новые циферблаты и улучшает совместимость с другими устройствами Galaxy. Например, владельцы смартфонов Galaxy смогут использовать предложенные ответы на основе ИИ и жест двойного сжатия, что ускоряет общение посредством часов на запястье пользователя. Ранее этот жест был доступен только в настройках специальных возможностей, но теперь он интегрирован в основной интерфейс часов. Правда, не все пользователи умных часов производителя получат обновление одновременно — Samsung уточняет, что сначала оно будет доступно для Galaxy Watch 6, а потом нв Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4.
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