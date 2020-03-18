Samsung обновит смартфоны 2019 года выпуска до One UI 2.1

Компания Samsung планирует обновить прошлогодние флагманы до новой версии фирменной оболочки One UI 2.1.

Новую оболочку получат смартфоны: Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Когда именно компания Samsung выпустит обновление, информации пока что нет.

Оболочка One UI 2.1 привносит мелкие изменения в интерфейсе, улучшенные жесту управления, функцию Screen Zoom для масштабирования экрана, а также Samsung Quick Share для быстрой передачи файлов между смартфонами Galaxy.