Samsung официально анонсировала Galaxy Watch 3

Во время виртуального мероприятия Unpacked 2020, где была представлена серия Galaxy Note 20, компания Samsung также анонсировала свои последние умные часы Galaxy Watch 3.

Среди множества медицинских и фитнес-функции, были выделены, такие как артериальное давление (АД) монитор, электрокардиограмма (ЭКГ) и датчик насыщения крови кислородом (версии sp02). Samsung также продемонстрировала некоторые функции экосистемы, к примеру выводить данные из приложения на телевизор используя часы, чтобы было легче отслеживать и контролировать тренировки.

Galaxy Watch 3 также могут похвастаться библиотекой более чем 80 000 циферблатов, которые в настоящее время доступны в магазине Galaxy Store. Теперь же можно сделать снимок с помощью телефона и использовать его в качестве тематического руководства для создания пользовательских моделей циферблата, которые согласованы по цвету с вашим прикидом.

Вернули и циферблат физического вращения безеля, ведь до сих пор остается лучшей функцией управления умными часами, которую используют большинства пользователей на сегодняшний день.

На презентации отсутствовала упоминания о каких-либо технических спецификаций часов. Компания Samsung небрежно выбрасывала некую информацию: 4% тоньше, 8% меньше и 15% легче, но ничего не было сказано о процессоре, времени автономной работы, скорости зарядки и подключения.