Samsung официально представил смарт-браслет Galaxy Fit2

Samsung представила обновленную версию своего прошлогоднего спортивного браслета Galaxy Fit2.

Samsung Galaxy Fit2 получил прямоугольный сенсорный дисплей AMOLED диагональю 1,1 дюйма с небольшим изгибом. Вместо физической кнопки сбоку браслет оснастили сенсорной кнопкой как у телефона, а сам модуль заключен в силиконовую ленту. Главной изюминкой Galaxy Fit2 является время автономной работы. Производитель обещает до 15 дней активной работы и 21 день при изменении настроек.

Новый смарт-браслет может отслеживает пять различных действий, а также предоставляет такие данные, как сожженные калории, частота пульса и мониторинг сна. К сожалению, пока Samsung не предоставила никаких подробностей о цене и доступности Galaxy Fit2.