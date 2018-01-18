Samsung официально представила смартфон Galaxy On7 Prime

Состоялся анонс нового смартфона Galaxy On7 Prime. Новинка получила корпус из металла и экран Full HD с диагональю 5,5 дюйма. В основе гаджета Samsung Galaxy On7 Prime лежит процессор Samsung 7870, 4 Гб ОЗУ и накопитель на 32 гигабайта. В наличии также имеются две фотокамеры по 13 Мп каждая. В качестве ОС выступит Android 7.1.1. Предусмотрены модули GPS, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, слот microSD под карты до 256 Гб и поддержка сетей LTE. Стоимость смартфона Samsung Galaxy On7 Prime составит около 200 долларов США.