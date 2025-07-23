Samsung остаётся лидером на рынке складных смартфонов

Согласно свежему отчёту аналитиков компании TrendForce, мировой рынок складных смартфонов растёт умеренными темпами. Основные барьеры для широкого распространения остаются прежними — сомнения в надёжности, видимая складка на экране и, конечно же, высокая цена. Прогнозируется, что в 2025 году будет продано около 19,8 миллиона складных устройств — это составит примерно 1,6% от общего объёма мирового рынка смартфонов. Примерно такая же доля была и в прошлом году. Лидером в этом сегменте остаётся Samsung, однако отрыв производителя от конкурентов быстро сокращается. Доля компании, составлявшая 45,2% в прошлом году, в этом году, по прогнозам, упадёт до 35,4%. Вплотную к Samsung подбирается Huawei, так как её доля снизится лишь немного — с 35,2% до 34,2%.

Таким образом, разница между двумя компаниями будет составлять чуть больше одного процентного пункта. На фоне борьбы лидеров набирают обороты и другие производители. Так, Honor увеличит свою долю с 6% до 9,1%, а Motorola — с 5,5% до 7,6%. Совокупная доля брендов Oppo и Vivo ожидается на уровне 8,5%. Xiaomi также показывает уверенный рост — с 3% до 5,1%. В целом, TrendForce прогнозирует дальнейшее стабильное, хоть и не стремительное, развитие сегмента складных смартфонов. Однако ситуацию на рынке может кардинально изменить выход Apple в эту категорию устройств. По слухам, это может случиться уже в следующем году — Apple якобы уже заказала складные дисплеи у Samsung Display. Но это пока что лишь слухи.
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