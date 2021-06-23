Samsung отберёт у Huawei рынок 5G

Samsung только что представила новые чипы для поддержки своего технологического портфеля в сфере 5G. Эти новые чипы были представлены на конференции Mobile World Congress 2021, и они могут стать настоящим крахом для компании Huawei. Для тех, кто не знает, китайский производитель телекоммуникационного оборудования столкнулся с запретом на свою продукцию в некоторых регионах. Это повлияло на его бизнес-операции, поскольку конкурирующие бренды стремятся увеличить свою долю на данном рынке. А теперь южнокорейский технологический гигант выпустил три новых чипа 5G, которые вполне способны захватить долю рынка, которая ранее принадлежала Huawei. А учитывая, что в последнее время 5G-модемы пользуются повышенным спросом, данный рынок на самом деле будет весьма внушительным — почти каждый второй смартфон сейчас выходит с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Кроме того, бренд также затизерил свои планы на 6G на MWC 2021. Производитель не стал вдаваться в технические детали, но, естественно, сотовая сеть шестого поколения будет ещё более прорывной и быстрой. Samsung также добавила, что ее планы на 6G будут включать смешанную реальность, голограммы «высокой точности» и даже цифровые копии реальных технологий. Впрочем, пока что это лишь фантазии, ведь даже 5G ещё не внедрили в повседневную жизнь, что уж говорить про сотовую сеть следующего поколения. Но, возможно, производители уже занимаются и разработкой 6G, чтобы не отставать от конкурентов.
Комментарии и отзывы Samsung
Ubisoft готовит новое обновление для Wat...
Ubisoft планирует выпустить крупное обновление для Watch Dogs: Legion. Обновление добавит несколько новых...
Представлена уникальная версия смартфона...
Компания Meizu объявила о выходе специальной версии флагманского смартфона Meizu 18, который вышел в март...
Xiaomi Mi 11 Lite продают на Украине со ...
На украинском рынке стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который был представлен день назад. В...
Производство чипов Samsung в Техасе верн...
Samsung Electronics заявила, что производство микросхем на заводе компании в Остине в Техасе, США, вернул...
Объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III...
В сети появились первые фотографии, сделанные на телезум-объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD,...
Смартфон POCO M3 Pro 5G слили в сеть до ...
Сегодня вечером компания POCO проведет глобальное мероприятие, чтобы анонсировать POCO M3 Pro 5G — он пос...
Ищем лучший рюкзак для ноутбуков...
Довольно часто оказывается, что пользователи, которые спокойно могут выбрать гаджет для работы или отдыха...
Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с ды...
Особенностью тестируемого сегодня игрового кресла AeroCool Duke является использование покрытия Aerosuide...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor