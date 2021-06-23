Samsung отберёт у Huawei рынок 5G

Samsung только что представила новые чипы для поддержки своего технологического портфеля в сфере 5G. Эти новые чипы были представлены на конференции Mobile World Congress 2021, и они могут стать настоящим крахом для компании Huawei. Для тех, кто не знает, китайский производитель телекоммуникационного оборудования столкнулся с запретом на свою продукцию в некоторых регионах. Это повлияло на его бизнес-операции, поскольку конкурирующие бренды стремятся увеличить свою долю на данном рынке. А теперь южнокорейский технологический гигант выпустил три новых чипа 5G, которые вполне способны захватить долю рынка, которая ранее принадлежала Huawei. А учитывая, что в последнее время 5G-модемы пользуются повышенным спросом, данный рынок на самом деле будет весьма внушительным — почти каждый второй смартфон сейчас выходит с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Кроме того, бренд также затизерил свои планы на 6G на MWC 2021. Производитель не стал вдаваться в технические детали, но, естественно, сотовая сеть шестого поколения будет ещё более прорывной и быстрой. Samsung также добавила, что ее планы на 6G будут включать смешанную реальность, голограммы «высокой точности» и даже цифровые копии реальных технологий. Впрочем, пока что это лишь фантазии, ведь даже 5G ещё не внедрили в повседневную жизнь, что уж говорить про сотовую сеть следующего поколения. Но, возможно, производители уже занимаются и разработкой 6G, чтобы не отставать от конкурентов.