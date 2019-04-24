Samsung отложила выпуск Galaxy Fold

В сети появилась информация о том, что Samsung решила отложить старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.

В официальном заявлении говорится, что Galaxy Fold пока не попадут на прилавки магазинов из-за проблем с дисплеями. Напомним, о них сообщили несколько журналистов, которые тестировали первые образцы устройства. Уже через несколько дней на смартфонах начали выходить из строя экраны.

Компания признает, что смартфон «нуждается в дальнейших улучшениях», поэтому отложили запуск продаж. Новую дату обещают сказать в ближайшие недели.