Samsung отменила выпуск Galaxy S21 FE

Компания Samsung Electronics отменила выпуск смартфона Galaxy S21 FE, который должен был появиться в продаже уже в августе этого года. Причиной стал дефицит комплектующих. При этом некоторые компоненты уже были запущены в производство.

Смартфон должен был получить восьмиядерную платформу Snapdragon 888, от 6 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, пластиковую заднюю панель, тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Его цена должна была составить 630 долларов за базовую версию.