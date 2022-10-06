Samsung перенесла релиз Galaxy Tab S9

Буквально полгода назад появились первые данные о том, что компания Samsung планирует отправить в релиз планшетный компьютер флагманского уровня Galaxy Tab S9, который должен будет конкурировать с планшетами компании Apple. Хотя, конечно, с учетом современных реалий говорить о реальной конкуренции не приходится, так как на самом деле на рынке есть iPad и планшеты, которые покупают лишь в том случае, если не могут позволить себе iPad. Как именно компания планировала конкурировать с топовым решением на рынке нам не совсем понятно, но производитель отметил, что это будет действительно классный планшет с отличным дисплеем, поддержкой ввода со стилуса и не только. Правда, релиз продукта было принято решение перенести, так как у компании возникли проблемы.

Вероятно, мы не получим никаких точных данных об этом вопросе в ближайшем будущем, потому что сама компания точно не будет рассказывать детали внутренней кухни производства. Но инсайдеры говорят, что у производителя есть проблемы с цепочками поставок — компания просто не сможет реализовать столько планшетов, сколько это необходимо, так что релиз перенесли на следующий год. При этом хотелось бы отметить, что хотя планшет перенесли на 2023 год, никаких кардинальных изменений в его конструкции не будет, а значит, он поступит в продажу с уже устаревшим процессором. Это довольно странное решение от производителя, ведь гаджету и так будет нелегко, а теперь у него ещё и железо будет не самое мощное.