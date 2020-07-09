Samsung перенесла релиз MicroLED TV

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung активно работает над созданием новых телевизоров, которые будут занимать громадную площадь и предоставят возможность не думать о проекторах. К сожалению, сейчас появилась информация, что особенности производства данных панелей вынудит производителя сдвинуть релиз Samsung MicroLED TV на следующий год, так как компания просто не успевает подготовить все необходимое вовремя. Так что если вы уже освободили стену в дома и ожидаете громадные панели в продаже, то стоит немного подождать, пока производитель дойдет до процесса производства новых технологий, а потом уже заказывать устройство себе домой или в свой офис, к примеру.