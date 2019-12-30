Samsung первой создала полностью безрамочный телевизор

Корейские инсайдеры сообщили о том, что компания Samsung представит полностью безрамочный телевизор уже в начале января в рамках выставки CES 2020. Если верить источнику, массовое производство панелей диагональю от 65 дюймов и более начнется уже в феврале 2020 года. Телевизор сможет похвастаться полным отсутствием рамок по периметру экрана, чего пока не может предложить больше ни один производитель. Любопытно, сколько будет стоить продукт со столь инновационным дизайном. Например, 146-дюймовый модульный Samsung The Wall оценен в 330 тысяч долларов.