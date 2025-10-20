Samsung планирует отказаться от Galaxy S26 Pro

По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не просто с изменением названия, а с куда более серьёзной проблемой — кризисом идентичности в стратегии флагманских смартфонов компании. На протяжении многих лет серия Galaxy S пыталась удерживать баланс между доступностью и премиальностью, но эта грань со временем стала размываться, особенно на фоне того, как Apple и Google чётко разделили свои линейки. Как сообщает издание Sammobile, Samsung приняла решение полностью отказаться от названия «Galaxy S26 Pro». Изначально идея модели с приставкой «Pro» должна была подчеркнуть её высокий статус и сделать линейку ближе к профессиональным iPhone, однако проблема Samsung заключалась вовсе не в названии, а в структуре продуктовой линейки.

В серии уже есть флагман Galaxy Ultra — самый продвинутый и дорогой смартфон компании. Добавление версии «Pro» только запутало бы потребителей, ведь тогда встал бы логичный вопрос — какой именно смартфон является настоящей вершиной инженерных и дизайнерских достижений Samsung? Вместо ясной иерархии возникло бы ощущение хаоса. Более того, судя по информации инсайдеров, стратегическое видение компании на 2026 год, включавшее ребрендинг и чёткое разделение продуктовых направлений, сейчас переживает очевидный кризис. Компания хочет изменить продуктовую сегментацию своих новинок, чтобы упростить выбор пользователям, но сделать это очень сложно.
