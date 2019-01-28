Samsung планирует выкупить компанию Corephotonics за $ 150 млн

Компания Samsung планирует выкупить израильскую компанию Corephotonics за $ 150 млн. Именно эта команда разработала модуль перископ камеры Oppo с 5-кратным увеличением без потерь качества.

Сотрудничество между Oppo и Corephotonics продолжается уже несколько лет. Последний продукт Corephotonics - это модуль с тремя камерами, обеспечивающий увеличение в 25 крат. Но в настоящее время у Corephotonics есть продолжающаяся юридическая борьба с Apple. Компания из Купертино утверждает, что у компании, занимающейся производством камер, нарушен патент на iPhone с двумя камерами.