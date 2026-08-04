Samsung побила рекорд по предзаказам смартфонов

Много лет назад смартфоны Galaxy Note10 и Note10+ установили в Южной Корее рекорд по количеству предзаказов — 1,38 миллиона устройств. Правда, тогда период предварительных заказов длился 11 дней, однако даже с учётом этого показателя последующим моделям Galaxy так и не удалось превзойти результат серии Note10. Теперь новая флагманская серия Galaxy Z8 наконец смогла побить старый рекорд. По информации издания Yonhap News, складные смартфоны нового поколения собрали в общей сложности 1,44 миллиона предзаказов. Особенно впечатляет то, что такой результат был достигнут за гораздо более короткий период — приём предварительных заказов продолжался всего с среды по понедельник.

Чтобы оценить масштаб достижения, стоит вспомнить результаты предыдущих поколений. Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 установили рекорд среди складных смартфонов, собрав 1,02 миллиона предзаказов, превзойдя показатель предыдущих моделей. Затем серия Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 показала спад — количество предзаказов снизилось до 0,91 миллиона. Однако Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 смогли восстановить позиции, установив новый рекорд для складных смартфонов с результатом 1,04 миллиона предзаказов за неделю с 15 по 21 июля. При этом достижения Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8 стали рекордом не только для складных устройств, но и для всей линейки флагманских смартфонов Samsung. Так что компания явно смогла создать интересные устройства и заинтересовать аудиторию.
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