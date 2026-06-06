Китайская версия Xiaomi 17T получит более ёмкий аккумулятор

Компания Xiaomi объявила, что китайская версия недавно представленного на глобальном рынке Xiaomi 17T получит аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Международная версия, напомним, оснащается батареей на 6500 мАч. Что касается старшей модели Xiaomi 17T Pro, то её АКБ останется без изменений.

Напомним, что Xiaomi 17T также характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra, оперативной памятью LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2756:1268 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, различными средствами защиты зрения и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, тройной тыльной камерой с оптикой Leica Summilux и модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 оптического формата 1/1,55 дюйма), 50 Мп (115-мм перископический телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, поддержкой 67-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
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