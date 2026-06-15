Официально: смартфон OnePlus N6 готов к выходу

Компания OnePlus объявила, что 30 июня в Индии будет представлен смартфон OnePlus N6. Также производитель опубликовал первый тизер, раскрывающий дизайн грядущей новинки. Отметим квадратный блок основной камеры с двумя модулями, а также светло-зеленую и серую расцветки корпуса. Вероятно, до официального релиза производитель раскроет основные параметры устройства.

Напомним, что чуть больше месяца назад был выпущен смартфон OnePlus Nord CE6, который имеет в своем оснащении 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772:1272 , адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и частотой ШИМ-регулировки 3840 Гц, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 80-Вт проводной, 27-Вт обратной и обходной зарядок, селфи-камеру на 32 Мп, двойную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50D40 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, прочность по стандарту MIL-STD-810H, подэкранный дактилоскоп и предустановленную ОС Android 16.
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