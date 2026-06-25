Представлен смартфон Fujitsu Arrows Alpha 2

Японская компания Fujitsu пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Arrows Alpha 2, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8350 Extreme с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP6. Новинку также оснастили корпусом с прочностью по стандартам MIL-STD, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, 6,4-дюймовым LTPO-экраном с плотностью пикселей 460 ppi, пиковой яркостью 3000 нит, кадровой частотой до 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, кремний-углеродной батареей ёмкостью 5370 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, конфигурациями с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, слотом для карты памяти microSD, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 710 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой Dolby Atmos, интеграцией с нейросетью Google Gemini и тремя номерными обновлениями операционной системы Android в будущем.