Samsung подтвердила АКБ на 7000 мАч в Galaxy F62

Компания Samsung подтвердила наличие батареи ёмкостью 7000 мАч в грядущем смартфоне Galaxy F62, опубликовав соответствующий постер. Ранее сообщалось, что аппарат получит операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, одинарную фронтальную камеру на 32 Мп, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерную платформу Exynos 9825 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графикой ARM Mali-G76 MP12, который используется в Galaxy Note10, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Предполагается, что Galaxy F62 будет стоить около 345 долларов.

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