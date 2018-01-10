Samsung подтвердила дебют Galaxy S9 на MWC 2018

В самый разгар выставки CES 2018 компания Samsung подтвердила, что представит свой следующий флагманский смартфон Galaxy S9 на другом крупном смотре – MWC 2018, который пройдет в конце февраля. Напомним, что устройству прочат 5,8-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, процессор Snapdragon 845 или фирменный Exynos 9810, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 12-Мп и 8-Мп камеры, обновленный сканер радужки глаза, переехавший под камеру сканер отпечатков пальцев и Android Oreo. Galaxy S9+ получит 6,2-дюймовый экран, 6 ГБ оперативной памяти и двойную основную камеру.