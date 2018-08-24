Samsung показала Galaxy J2 Core

Компания Samsung в последнее время стала активно работать в сторону доступных смартфонов. Это нужно, чтобы зарабатывать деньги не только на флагманских смартфонах, но и на начальном классе устройств. Например, вот в продажу поступил Galaxy J2 Core, который является первым устройством компании на операционной системе Android Go. Продукт весьма скромный и не может похвастаться высокой производительностью или качественной камерой, но если вам это не нужно, то зачем платить больше денег. За этот гаджет вы можете отдать какую-то небольшую сумму денег, а потом пользоваться продуктом много лет к ряду без переживаний и страха остаться без рабочего телефона в руках. Этим корейская компания подкупает своих потенциальных покупателей, которые стремятся к надежности.