Samsung показала конструкцию Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

А Samsung Galaxy Z Flip6 — первый в серии смартфон, в котором используется испарительная камера. Кроме того, основной дисплей использует ультратонкое стекло нового поколения, которое на 60% тоньше, чем в предыдущей модели. Samsung также удалось увеличить ёмкость как основного аккумулятора, так и дополнительного. При этом умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra оснащены сенсором BioActive нового поколения с 13 светодиодами (на 9 больше, чем у предыдущего сенсора), а за их производительность отвечает чип Exynos W1000 — он в 3 раза мощнее и на 30% энергоэффективнее предыдущих чипов серии W. Довольно интересно посмотреть на конструкцию гаджетов изнутри, это необычно — крупные компании такого рода буклеты никогда не выпускают. Плюс в копилку Samsung.