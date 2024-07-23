Samsung показала конструкцию Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

Сегодня компания Samsung официально опубликовала детальные схемы складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, а также умных часов Galaxy Watch Ultra с объяснениями про каждую конкретную деталь и данными о том, какие функции эта деталь выполняет. Например, компания показала схему Samsung Galaxy Z Fold6 — устройство настолько плотно упаковано, что здесь буквально нет пустого места и компоненты системы расположены с двух сторон печатной платы. Кроме того, благодаря представленной информации стало известно, что использование усиленных материалов позволило сделать шарнир меньшего размера с такой же прочностью конструкции, как и предыдущая, что положительно сказалось на размерах и весе новинки.

А Samsung Galaxy Z Flip6 — первый в серии смартфон, в котором используется испарительная камера. Кроме того, основной дисплей использует ультратонкое стекло нового поколения, которое на 60% тоньше, чем в предыдущей модели. Samsung также удалось увеличить ёмкость как основного аккумулятора, так и дополнительного. При этом умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra оснащены сенсором BioActive нового поколения с 13 светодиодами (на 9 больше, чем у предыдущего сенсора), а за их производительность отвечает чип Exynos W1000 — он в 3 раза мощнее и на 30% энергоэффективнее предыдущих чипов серии W. Довольно интересно посмотреть на конструкцию гаджетов изнутри, это необычно — крупные компании такого рода буклеты никогда не выпускают. Плюс в копилку Samsung.
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