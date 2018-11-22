Samsung покупает дисплеи у LG

Довольно странные новости — компания Samsung, которая является лидером на рынке телевизоров, в следующем году продолжит покупать LCD-панели у компании LG Display. Информация очень странная по той причине, что сама компания Samsung производит дисплеи для массы разных смартфонов, включая iPhone, и для своих телевизоров тоже выпускает приличные объемы продукции. Видимо, производителю выгоднее продавать свои дисплеи яблочной компании, а для своих телевизоров закупать продукцию у компании LG. Здесь стоит напомнить, что компания LG строит громадный завод для производства OLED дисплеев, чтобы удовлетворить запросы мирового рынка. Это значит, что вскоре производитель станет настоящим гигантом и легко уделает потенциальных конкурентов. Вот бы со смартфонами у LG получалось так же хорошо.