Samsung полностью обновят дизайн будущих Galaxy Sport Watch

Samsung может отказаться от круговой вращающейся рамки для навигации UI на своих будущих умных часах. Предполагаемые рендеры грядущих часов Galaxy Sport показывают, что ключевой элемент дизайна отсутствует. Навигация пользовательского интерфейса управляется двумя утопленными кнопками на правой стороне корпуса часов.

Ожидается, что Galaxy Sport Watch включают функцию напоминаний Bixby, 4 ГБ ОЗУ, подключение Wi-Fi/Bluetooth и мобильные платежи через NFC. Новинка будет исполнена в черном, зеленом и розовом цвете. Galaxy Sport Watch могут быть представлены вместе с линейкой Galaxy S10 на мероприятии Galaxy Unpacked 20 февраля в Сан-Франциско.