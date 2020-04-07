Samsung получил патент на изогнутый экран со всех сторон

Samsung получила патент на экрана для смартфона с изогнутыми сторонами, в котором левая и правая стороны, а также верхняя и нижняя стороны изогнуты, оставляя лицевые панели только на углах телефона.

Металлический ободок на углах будет защищать наиболее уязвимые места при падении. Но такая конструкция смартфона также усложняет размещение различных компонентов, таких как порт USB и боковые кнопки.

Если экраны с четырьмя изогнутыми краями станут популярными, мы можем увидеть, как производители смартфонов снова начинают говорить о телефонах без кнопок и портов.