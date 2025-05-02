Samsung получила патент на модульную камеру

Чтобы добиться универсальности камеры в смартфонах гиганты вроде Samsung годами добавляют целый набор датчиков — от сверхширокоугольных до телеобъективов с разными уровнями зума. Это стало своего рода стандартом индустрии, однако время от времени производители решаются на смелые эксперименты — и хотя сама идея не нова, свежий патент Samsung показывает, что компания работает над модульными объективами, которые потенциально могут изменить конструкцию смартфонов. В новом патенте описывается система, состоящая из корпуса устройства, модуля объектива, сенсора изображения и мотора, которые вместе обеспечивают корректную работу модульной конструкции.

Главное отличие в том, что модуль объектива встроен в смартфон, но при этом остаётся съёмным элементом. Устройство распознаёт новые модули либо через магнитное соединение, либо с помощью RFID-метки. После подключения система может автоматически адаптировать такие параметры, как диафрагма, зум и другие настройки без участия пользователя. Это добавляет гибкости без необходимости увеличивать толщину корпуса или жертвовать дизайном. При этом сама конструкция позволяет менять объективы, не снимая чехол с устройства — что тоже выглядит весьма практично. Важно понимать, что далеко не каждый патент становится реальным продуктом, особенно у таких гигантов, как Samsung. Тем не менее, ходят слухи, что Galaxy S26 Ultra получит обновлённую технологию переменной диафрагмы, так что подобная система может появиться в ограниченном формате.
Vivo V50 Lite 5G с АКБ на 6500 мАч оценен в 400 евро…
Компания Vivo выпустила на европейский рынок смартфон Vivo V50 Lite 5G, который уже появился в продаже в …
Dimensity 9400+ протестировали в мобильных играх…
MediaTek официально представила новый флагманский чип Dimensity 9400+, и, как и ожидалось, его сразу нача…
Огромную камеру Vivo X200 Ultra показали на фото …
В сети появились фотографии системы основной камеры флагманского смартфона Vivo X200 Ultra, который еще н…
iPhone 15 Pro получил важную функцию на базе ИИ…
В последней бета-версии операционной системы iOS 18.4 для разработчиков появилась функция Visual Intellig…
Смартфон Moto X60 получит 50-Мп фронтальную камеру …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились параметры смартфона Moto X60, релиз которого ожида…
Samsung Galaxy S25 бъёт рекорды по предзаказам…
Компания Samsung представила смартфоны серии Galaxy S25 в последние дни января текущего года и сразу же о…
Honor представила смартфон Power с батареей на 8000 мАч…
Сегодня компания Honor представила новую линейку смартфонов под названием Power. Как и следует из названи…
Realme GT7 Pro Racing Edition протестировали в бенчмарке …
Вчера компания Realme объявила о скором релизе смартфона GT7 Pro Racing Edition, а уже сегодня в сети поя…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor