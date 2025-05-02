Samsung получила патент на модульную камеру

Чтобы добиться универсальности камеры в смартфонах гиганты вроде Samsung годами добавляют целый набор датчиков — от сверхширокоугольных до телеобъективов с разными уровнями зума. Это стало своего рода стандартом индустрии, однако время от времени производители решаются на смелые эксперименты — и хотя сама идея не нова, свежий патент Samsung показывает, что компания работает над модульными объективами, которые потенциально могут изменить конструкцию смартфонов. В новом патенте описывается система, состоящая из корпуса устройства, модуля объектива, сенсора изображения и мотора, которые вместе обеспечивают корректную работу модульной конструкции.

Главное отличие в том, что модуль объектива встроен в смартфон, но при этом остаётся съёмным элементом. Устройство распознаёт новые модули либо через магнитное соединение, либо с помощью RFID-метки. После подключения система может автоматически адаптировать такие параметры, как диафрагма, зум и другие настройки без участия пользователя. Это добавляет гибкости без необходимости увеличивать толщину корпуса или жертвовать дизайном. При этом сама конструкция позволяет менять объективы, не снимая чехол с устройства — что тоже выглядит весьма практично. Важно понимать, что далеко не каждый патент становится реальным продуктом, особенно у таких гигантов, как Samsung. Тем не менее, ходят слухи, что Galaxy S26 Ultra получит обновлённую технологию переменной диафрагмы, так что подобная система может появиться в ограниченном формате.