Samsung получила патент на модульную камеру

Главное отличие в том, что модуль объектива встроен в смартфон, но при этом остаётся съёмным элементом. Устройство распознаёт новые модули либо через магнитное соединение, либо с помощью RFID-метки. После подключения система может автоматически адаптировать такие параметры, как диафрагма, зум и другие настройки без участия пользователя. Это добавляет гибкости без необходимости увеличивать толщину корпуса или жертвовать дизайном. При этом сама конструкция позволяет менять объективы, не снимая чехол с устройства — что тоже выглядит весьма практично. Важно понимать, что далеко не каждый патент становится реальным продуктом, особенно у таких гигантов, как Samsung. Тем не менее, ходят слухи, что Galaxy S26 Ultra получит обновлённую технологию переменной диафрагмы, так что подобная система может появиться в ограниченном формате.