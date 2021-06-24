Samsung получила патент на смартфон с выдвижной панелью дисплея

Samsung недавно получила патент на новый складной смартфон с выдвигающимся дисплеем, который предлагает нам взглянуть на то, как может выглядеть Galaxy Z Roll (или, возможно, Galaxy Z Slide). Согласно отчету LetsGoDigital, южнокорейский технологический гигант подал заявку на патент в Управление США по патентам и товарным знакам (USPTO) еще в ноябре 2020 года. Теперь эта заявка была официально предоставлена и она демонстрирует новый смартфон с выдвигающимся дисплеем. То есть, в сложенном состоянии новинка Galaxy Z Roll напоминает обычный смартфон с камерой под дисплеем на передней панели и тройной камерой на задней панели. Вот только устройство также оснащено моторизованным механизмом под дисплеем, который позволяет ему выдвигать второстепенный дисплей с одной стороны.

Конечно, данная фишка является его самой яркой особенностью, но ещё смартфон оснащен пульсометром на модуле задней камеры. То есть, пользователю достаточно приложить палец к сканеру, чтобы узнать свой пульс в реальном времени. Такой функции пока что нет ни у одного смартфона на рынке, так что обязательно хочется возможность изучить. К сожалению, неизвестно, действительно ли Samsung работает над таким смартфоном или просто получает патент, чтобы потом другие компании не смогли воспользоваться этой наработкой. Теоретически такой смартфон может быть реальным, но нужно понимать, что стоимость смартфона с такой технологией просто космическая. Да и придется переделать ОС под новые требования.