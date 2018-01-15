Samsung получила патент на вырез

Пока все смеялись над iPhone X, покупатели отдавали свои деньги за это устройство и получали действительно интересный гаджет. Да, не идеальный, но производитель оставил себе запас на будущее - убрать вырез и можно показать реально лучший продукт. Теперь же компания Samsung получила патент на смартфон, у которого сверху есть вырез под камеру. Конечно, патент не простой и оговаривает массу деталей вроде датчиков и дизайна, но это нам всем не так интересно. Видно, что компания планирует создавать свой продукт в таком дизайне и не хочет, чтобы яблочная компания потом предъявила иск о копировании, вот вам и патент. Но, пока хочется все же посмотреть на нынешний смартфон производителя и только потом уже говорить о будущих решениях. Все же, до анонса новинки осталось совсем немного, можно спокойно мечтать и откладывать деньги.