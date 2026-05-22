Samsung повторит главную фишку iPhone 20

В 2027 году компания Apple планирует представить iPhone 20 — первый флагман компании с quad-curved-дисплеем, то есть с изгибом по всему периметру фронтальной панели. И, что довольно интересно, Samsung параллельно тестирует собственную версию подобного экрана, которая потенциально может появиться в одном из будущих флагманов Galaxy S и стать прямым конкурентом iPhone 20. По данным инсайдера phonefuturist, Samsung якобы уже с прошлого года работает над так называемым 3D-изогнутым дисплеем. Под этим термином, вероятно, подразумевается OLED-панель, у которой три из четырёх сторон имеют выраженный изгиб, а одна сторона остаётся плоской.

Хотя это не подтверждено официально, предполагается, что одним из условий сотрудничества Apple с Samsung в рамках поставок дисплеев для iPhone 20 может быть запрет на прямое копирование экрана с изгибом по всем четырём сторонам, так что компания решила сделать изгиб лишь по трём направлениям. В утечках также упоминается возможный срок появления такой разработки в линейке Galaxy S — вероятнее всего, это произойдёт уже после выхода юбилейного iPhone, то есть ориентировочно в начале 2028 года. Также пока неизвестно, будет ли будущая версия интерфейса One UI от Samsung заимствовать визуальные элементы Apple Liquid Glass, который должен использовать эффекты преломления и прозрачности на новом типе дисплея. Китайские производители уже якобы занимаются копированием этого эффекта, так что это лишь вопрос времени.
