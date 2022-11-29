Samsung представил флагманы Galaxy S23 в начале февраля

Все мы с большим нетерпением ждём официальной презентации новых флагманов компании Samsung, но пока что говорить об этом проблематично, так как сам производитель никаких дат не называл и никакой информации по этому поводу тоже не предоставил. Но инсайдеры сообщили нам данные о том, что компания Samsung планирует провести своё мероприятие Galaxy S23 Unpacked уже в первой неделе февраля 2023 года, что значит довольно скорый релиз гаджета в том же месяце. Ранее производителю приходилось тратить примерно пару недель между официальной презентацией и появлением смартфонов в магазинах, но стоит понимать, что сейчас ситуация немного сложнее, так что гаджеты могут задержаться на дополнительную неделю. Но, вероятно, в конце февраля или начале марта новые флагманы будут доступны для приобретения.

При этом не стоит ждать от Galaxy S23 Unpacked какого-то невероятного фурора. Эта презентация предоставит вам возможность узнать некоторые ключевые характеристики новых флагманов, но ничего невероятно производитель показывать не будет — это факт. Компания решила в этом году поработать менее активно, сделав упор на камерах и процессоре, так что даже дизайн корпуса будет почти тем же. Для кого-то это не проблема, так как флагманы прошлого года выглядели более чем привлекательно, но, с другой стороны, всегда стоит понимать, что если компания не горит желанием выпускать крупный апдейт, то, скорее всего, просто конкуренты настолько отстали, что в этом нет необходимости.