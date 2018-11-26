Samsung представила AI Upscaling

2018-11-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung; [85]
В последнее время активно обсуждается технология 8K, которая уже сейчас является не выдумкой, а вполне реальным продуктом, который уже производится и продается. Да, телевизоры с разрешением 8К стоят каких-то невозможных денег и если вы захотите себе такой приобрести, то нужно будет отдать тысяч 10 долларов, как минимум. Да и контента, как многие считают, для этого формата просто нет. В Samsung думают иначе — они уже представили технологию AI Upscaling, которая позволяет «увеличивать» разрешение до 8К вне зависимости от того, каким был исходный файл. Конечно, из 720р получить 8К будет проблематично, а вот из FullHD или 4К вы вполне можете добыть более высокое разрешение и получать удовольствие от просмотра этого контента. Думаю, эта технология изменит рынок и продвинет 8К в массы.


Комментарии:
Представлена материнская плата ASRock X3...
Представлена материнская плата ASRock X3Компания ASRock ассортимент материнских плат моделью X399 Phantom Gaming 6, которая выполнена на соответс...
OPPO теперь сотрудничает с Nokia...
OPPO теперь сотрудничает с NokiaКомпания OPPO вместе с Nokia заключили договор на длительный срок, детали которого не раскрываются. Однак...
ASUS VivoBook 14 X420 с тонкими рамками...
ASUS VivoBook 14 X420 с тонкими рамкамиОфициально представлен ноутбук ASUS VivoBook 14 X420, который получил совершенно невероятные тонкие рамки...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Huawei показала Honor 8C...
Huawei показала Honor 8CКомпания Huawei официально представила смартфон Honor 8C в России со стоимостью в 12990 рублей. Это довол...
Vivo готовит смартфон с двумя экранами...
Vivo готовит смартфон с двумя экранамиВ сети появилась интересная информация о компании Vivo и ее будущих смартфонах линейки NEX. Оказалось, в ...
HTC Vive Pro McLaren Edition стоит 1550 ...
HTC Vive Pro McLaren Edition стоит 1550 Для фанатов виртуальной реальности и Формулы 1 появились отличные новости — теперь вы можете приобрести к...
Обзор и тест оперативной памяти Team Gro...
Обзор и тест оперативной памяти Team GroОчень часто при подборе компонентов для сборки системы обращают внимание не только на характеристики и ст...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)
Обзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GBОбзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GB
Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?
Обзор плюсов и минусов смартфона Huawei Nova 3i 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Huawei Nova 3i 4/64GB
Сравнительный обзор OnePlus 5T 64GB и OnePlus 6T 6/128GB. Никогда не соглашайтесь на меньшее Сравнительный обзор OnePlus 5T 64GB и OnePlus 6T 6/128GB. Никогда не соглашайтесь на меньшее
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
Обзор Fallout 76. Попробую выжить...
Обзор Fallout 76. Попробую выжитьШума вокруг Fallout 76 сейчас очень много — буквально каждый второй говорит о том, какая это плохая игра....
Предварительный обзор Roccat Renga Boost...
Предварительный обзор Roccat Renga BoostВ последнее время большой популярностью стали пользоваться игровые гарнитуры, которые можно подключать к ...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. Конт...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. КонтДля большинства геймеров стандартного геймпада от PlayStation 4 будет предостаточно — он довольно удобный...
Предварительный обзор Babahu X1. Новое п...
Предварительный обзор Babahu X1. Новое пНекоторое время назад мы писали новость о том, что началась кампания по сбору средств на новую умную зубн...
Обзор Gym Simulator. Худшая игра во всел...
Обзор Gym Simulator. Худшая игра во вселОбычно я отказываюсь от обзоров тех игр, которые прямо очень плохие. Это объясняет тот факт, что у нас об...
DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидк...
DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидкDOOGEE S70 За основу производительности данного смартфона взят процессор Helio P23 от компании ...
Предварительный обзор OPPO A7. Стильный ...
Предварительный обзор OPPO A7. Стильный Компания OPPO продолжает радовать нас классными смартфонами по вкусным ценам. На протяжении нескольких пр...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!У Battlefield V получился не самый лучший старт — презентация вызвала массу негатива со стороны сообществ...
Предварительный обзор Razer BlackWidow L...
Предварительный обзор Razer BlackWidow LБольшая часть современной периферии для компьютера создается с прицелом либо на работу, либо на геймеров....
Обзор Switchblade. Взрывоопасные гонки...
Обзор Switchblade. Взрывоопасные гонкиМеня очень заинтересовала игра Switchblade, которую удалось раздобыть на обзор. Оказалось, что она еще лу...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor