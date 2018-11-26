Samsung представила AI Upscaling

В последнее время активно обсуждается технология 8K, которая уже сейчас является не выдумкой, а вполне реальным продуктом, который уже производится и продается. Да, телевизоры с разрешением 8К стоят каких-то невозможных денег и если вы захотите себе такой приобрести, то нужно будет отдать тысяч 10 долларов, как минимум. Да и контента, как многие считают, для этого формата просто нет. В Samsung думают иначе — они уже представили технологию AI Upscaling, которая позволяет «увеличивать» разрешение до 8К вне зависимости от того, каким был исходный файл. Конечно, из 720р получить 8К будет проблематично, а вот из FullHD или 4К вы вполне можете добыть более высокое разрешение и получать удовольствие от просмотра этого контента. Думаю, эта технология изменит рынок и продвинет 8К в массы.