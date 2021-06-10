Samsung представила Galaxy Book Go - ноутбук за 349 долларов

Сегодня на рынке появился новый ноутбук от Samsung под названием Samsung Galaxy Book Go — это устройство оснащено 14-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением FHD (1920 x 1080 пикселей), вычислительной платформой Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 и графическим процессором Qualcomm Adreno. Самым заманчивым в этом аппаратном обеспечении является перспектива использования его в качестве развлекательного устройства, учитывая его относительно низкую цену (349 долларов США) и динамики Dolby Atmos. Размер Galaxy Book Go в закрытом состоянии составляет 323,9x224,8x14,9 мм, а вес — всего 1,38 кг. Это ноутбук поставляется с операционной системой Windows 10 Home / Pro в паре с процессором Qualcomm Snapdragon. Собственно, это означает, что это не тот компьютер, который вы будете использовать для редактирования 3D-видео высокой четкости. Процессор достаточно простой и относительно слабый, так что ожидать от него повышенной производительности точно не стоит.

Также устройство имеет HD-камеру на передней панели с цифровым микрофоном. Ещё Samsung Galaxy Book Go работает с памятью 4 ГБ или 8 ГБ (LPDDR4X) и внутренней памятью 64 ГБ или 128 ГБ (eUFS). Внутри находится батарея на 42,3 Втч, которая заряжается от USB Type-C. За базовую версию ноутбука просят 349 долларов и на самом деле это просто шикарно — для образовательной сферы или казуального использования производительности будет предостаточно, особенно если вы не планируете играть в видеоигры или монтировать видео.