Samsung представила Galaxy M21

Компания Samsung, как и говорилось ранее, официально представила свой новый смартфон Galaxy M21, который обладает достаточно привлекательным дизайном корпуса, большим дисплеем с диагональю 6,4 дюйма, а так же системой камер. Производитель не делает на этом упор, но основная камера снимает в разрешении 48 мегапикселей и благодаря этому вы можете делать действительно качественные снимки, которые позволят не только выкладывать их в социальные сети, но и печатать для альбома. И, конечно же, весомым преимуществом смартфона является наличие низкой стоимости, которая на фоне дорогих флагманов выглядит весьма внушительной. Вы получаете крутой смартфон за вполне разумные деньги. Ждем устройство на территории России, верно?