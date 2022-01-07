Samsung представила Home Hub для управления умным домом

Это лишь некоторые из вариантов использования Samsung Home Hub — компания заявляет, что программное обеспечение на основе искусственного интеллекта устройства будет предвидеть, что вам нужно, и предоставит эту информацию перед вами именно тогда, когда она вам понадобится. Samsung также пообещала поддерживать будущий стандарт Matter, который должен открыть двери для концентратора для подключения к устройствам других производителей. Судя по фотографиям, предоставленным Samsung, Home Hub работает под управлением Android, что позволяет предположить, что его также можно использовать в качестве стандартного планшета. Устройство также оснащено двумя динамиками и двумя микрофонами, а также фирменным помощником Bixby. Планшет поставляется с док-станцией для зарядки, которую вы видите на фотографиях, и вы можете снять его с этой подставки.