Samsung представила Home Hub для управления умным домом

Одним из продуктов, которые Samsung продемонстрировала на презентации CES 2022, был Home Hub — 8,4-дюймовый планшет для управления всеми подключенными домашними устройствами в вашем доме. Теперь компания поделилась дополнительной информацией об этом гаджете — при запуске Home Hub будет иметь возможность подключаться ко всем продуктам в экосистеме SmartThings, включая технику Samsung. Таким образом, он может сказать вам, сколько энергии потребляет ваша техника и нуждается ли она в очистке. Также пользователи найдут центр рецептов для создания списков покупок и планов питания прямо из приложения — не нужно думать, сколько рыбы или овощей нужно купить для того или иного блюда.

Это лишь некоторые из вариантов использования Samsung Home Hub — компания заявляет, что программное обеспечение на основе искусственного интеллекта устройства будет предвидеть, что вам нужно, и предоставит эту информацию перед вами именно тогда, когда она вам понадобится. Samsung также пообещала поддерживать будущий стандарт Matter, который должен открыть двери для концентратора для подключения к устройствам других производителей. Судя по фотографиям, предоставленным Samsung, Home Hub работает под управлением Android, что позволяет предположить, что его также можно использовать в качестве стандартного планшета. Устройство также оснащено двумя динамиками и двумя микрофонами, а также фирменным помощником Bixby. Планшет поставляется с док-станцией для зарядки, которую вы видите на фотографиях, и вы можете снять его с этой подставки.