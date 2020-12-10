Samsung представила MicroLED-телевизор на 110 дюймов

Спустя несколько дней после утечки, свидетельствующей об этом, Samsung официально анонсировала свой новый 110-дюймовый телевизор MicroLED, огромный дисплей в традиционной форме телевизора, который оснащен технологией самоизлучающих светодиодов и множеством интеллектуальных функций. Название дисплея относится к светодиодам микрометрового размера, используемым в панели, что позволяет отказаться от цветных фильтров и подсветки, которые обычно используются в телевизорах. По словам Samsung, она разработала новую технологию, которая позволяет предлагать экран MicroLED (относительно говоря) небольшого размера, что позволяет использовать его в домашних развлекательных системах. У этой технологии отображения есть свои преимущества - например, микро светодиоды довольно прочные и долговечные, что означает, что пользователи могут рассчитывать на срок службы телевизора более десяти лет.