Samsung представила Odyssey OLED G8

Ранее в этом году появился первый игровой монитор с панелью Samsung QD-OLED — тогда мы назвали Alienware AW3423DW сверхшироким чудом, похвалив его за яркий и красивый экран. Когда Samsung продемонстрировала QD-OLED на выставке CES 2022, она пообещала, что новые панели будут доступны более чем в одном экземпляре, и теперь компания выполняет это обещание, анонсируя Odyssey OLED G8. Если вы знакомы с AW3423DW, вы не найдете много сюрпризов в спецификации G8. Он оснащен 34-дюймовой панелью QD-OLED с соотношением сторон 21:9 и кривизной 1800R. Экран с разрешением 3440 на 1440 пикселей покрывает 99,3% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет невероятно быстрое время отклика 0,1 мс и частоту обновления 175 Гц.

Он также сертифицирован DisplayHDR 400 True Black и FreeSync Premium, хотя о совместимости с NVIDIA G-Sync не упоминается. Каркас и подставка металлические. Это то, чего вы не увидите на многих игровых мониторах. Тем не менее, подставка предлагает только регулировку высоты и наклона, и, как вы можете видеть на одной из фотографий, которыми поделился Samsung, нет возможности установить VESA для G85SB из-за встроенной RGB-подсветки на задней панели монитора. Это не очень хорошо с точки зрения удобства использования. Я также не уверен, о чем думали в Samsung, когда решили включить возможность подключения HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, но выбрали версии этих портов Micro и Mini. Мы надеемся, что компания включает адаптеры в комплект поставки. Естественно, он также поставляется со встроенными функциями Samsung Gaming Hub и Smart Platform.
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