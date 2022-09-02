Samsung представила Odyssey OLED G8

Он также сертифицирован DisplayHDR 400 True Black и FreeSync Premium, хотя о совместимости с NVIDIA G-Sync не упоминается. Каркас и подставка металлические. Это то, чего вы не увидите на многих игровых мониторах. Тем не менее, подставка предлагает только регулировку высоты и наклона, и, как вы можете видеть на одной из фотографий, которыми поделился Samsung, нет возможности установить VESA для G85SB из-за встроенной RGB-подсветки на задней панели монитора. Это не очень хорошо с точки зрения удобства использования. Я также не уверен, о чем думали в Samsung, когда решили включить возможность подключения HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, но выбрали версии этих портов Micro и Mini. Мы надеемся, что компания включает адаптеры в комплект поставки. Естественно, он также поставляется со встроенными функциями Samsung Gaming Hub и Smart Platform.