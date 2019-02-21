Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds

Только что анонсированные беспроводные наушники от Samsung могут быть одним из самых сильных конкурентов Apple AirPods. Samsung Galaxy Buds похожи на IconX, выпущенный в 2017 году, но они на 30 процентов меньше и имеют более эргономичный дизайн. Они настроены AKG и имеют хорошую техническую аудио-родословную.

Наушники проработают до шести часов при прослушивании музыки и до пяти часов разговоров. Чехол может дать вам еще семь часов автономной работы. Кроме того, функция быстрой зарядки даст более 1,5 часов автономной работы после 15-минутной зарядки. Это еще не все, и вы даже можете использовать для зарядки Galaxy S10 или S10 +. Все, что вам нужно сделать, это положить чехол на заднюю панель телефона, который может обеспечить мощность до 5 Вт.

Во время работы наушников можно активировать режим Ambient Sound, чтобы слышать происходящее вокруг. Система из двух микрофонов также отсекает посторонние шумы при разговоре по телефону. Из кодеков заявлены SBC, AAC и фирменный Scalable. Bixby включен по умолчанию, поэтому вы можете управлять своим телефоном с помощью Galaxy Buds. Кроме того, Samsung позволит вам использовать Google Assistant или другой голосовой помощник на ваше усмотрение. Samsung Galaxy Buds поступит в продажу 8 марта по цене $130.