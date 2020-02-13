Samsung представила дисплей для бизнес-презентаций

Samsung Electronics предлагает дисплеи QLED 8K SMART. Компания также продемонстрировала обновленный флипчарт Samsung Flip 2.

Новые продукты предназначены для настенного монтажа в 65, 75, 82 и 98 дюймовых версиях. Они способны работать круглосуточно, 24 на 7. Дисплей оснащен AI Quantum Processor 8K и имеет встроенные функции масштабирования.

Samsung использует технологию microLED. The Wall Luxury демонстрирует 292 дюймовую версию 8К.

Компания также планирует расширить дисплеи The Wall до 583 дюймовой версии.