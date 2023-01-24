Samsung представила эксклюзивные Galaxy Watch5 Golf Edition

Новость довольно необычная, но поклонникам интересных умных часов она точно понравится. Стоит начать с того, что иногда производители умных часов выпускают различные новые модели, делая их эксклюзивными. Например, вы могли видеть смартфоны, созданные в коллаборации с производителями автомобилей или Marvel, благодаря чему они выглядели более привлекательными, хотя на деле характеристики и особенности у оригинального и эксклюзивного смартфона не отличались ни на йоту. С умными часами ситуация та же — некоторые пользователи хотят умные часы, но не планируют покупать модели из золота или платины, но при этом хотят выделиться на фоне остальных. Специально для них и была создана модель Galaxy Watch5 Golf Edition, которая смотрится очень круто.

Устройство разработано специально для поклонников гольфа, но на самом деле модель от Samsung можно смело порекомендовать и любому другому пользователю. Дело в том, что Galaxy Watch5 Golf Edition выделяется на фоне конкурентов другим цветом корпуса, ремешком и циферблатом, так что у вас будет гаджет, который обладает теми же функциями и возможностями, но при этом стоит вполне адекватно и выглядит на порядок лучше. Звучит как очень приятное предложение, но пока что модель представлена только на рынке Великобритании. Безусловно, нет проблем заказать устройство и к вам домой, но это будет чуть дороже из-за стоимости доставки. Подождём, пока производитель привезёт издание в страну и тогда можно будет сравнивать с оригиналом.
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