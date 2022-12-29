Samsung представила ноутбук Galaxy Book2 Pro 360

Сегодня произошло достаточно интересное событие, которое, вероятно, полностью изменит мир ноутбуков с прицелом на несколько поколений вперёд. Дело в том, что сегодня компания Samsung официально представила свой новый ноутбук под названием Galaxy Book2 Pro 360, который работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. Да, это не Intel и не AMD, а совершенно новый ARM-процессор, который позволяет ноутбуку предоставлять просто невероятное время работы из-за крайне низкого потребления энергии. Не многие знают, но именно процессора потребляет больше всего энергии в ноутбуке, так что используя менее требовательный чип компания просто смогла полностью изменить правила игры. Вопрос только в том, насколько это нужно пользователям.

Дело в том, что у большинства ноутбуков на платформе Snapdragon 8cx ранее были проблемы с производительностью — их хватало на работу с браузером и документами, но не более того. Конечно, когда покупаешь ноутбук такого уровня, то хочется получить больше производительности, чем от печатной машинки. И если верить информации инсайдеров, на текущий момент у Samsung получилось создать достаточно производительное решение, которое способно удовлетворить запросы пользователей. Да, речь не идёт о какой-то безумной производительности, но пользователи смогут получить достаточно производительное решение для повседневной работы за пределами монтажа видео или работы с фотографиями. И это неплохое начало.