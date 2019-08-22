Samsung представила новые Galaxy A50s и A30s

Samsung продолжает дополнять серию Galaxy A, а последние новинки, Galaxy A30s и A50s, обещают улучшенные основные функции, сделав их еще более мощными. Их основные преимущества - тройная камера и большая батарея, но это не означает, что остальные функции не являются первоклассными для телефонов среднего уровня. Новинки будут представлены в четырех цветах: Prism Crush White, Prism Crush White, Prism Crush Green и Prism Crush Violet.

Galaxy A30s кажется самым дешевым из двух, но, вероятно, ненамного, поскольку телефоны обладают похожими характеристиками. Оба телефона могут похвастаться огромными 6,4-дюймовыми дисплеями Super AMOLED Infinity-V, но у Galaxy A30s разрешение HD +, а у Galaxy A50 разрешение Full HD +. оба телефона серии Galaxy A имеют экранные отпечатки пальцев, поддержку быстрой зарядки 15 Вт и порт USB Type-C. Естественно, Galaxy A30s и A50s будут поставляться с Android 9.0 Pie прямо из коробки.

Кроме того, Samsung Galaxy A30s имеет впечатляющую тройную камеру 25MP + 5MP + 8MP, селфи-камеру 16 МП, восьмиъядерный процессор 1,8 ГГц, оперативную память 3 ГБ или 4 ГБ, расширяемое хранилище 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ и огромный аккумулятор 4000 мАч. Samsung Galaxy A50s отличается улучшенной тройной камерой 48MP + 5MP + 8MP, более крупным 32 МП селфи-шутером, более мощным восьмиядерным процессором с частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ хранилища.