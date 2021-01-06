Samsung представила новый телевизор-рамку

Samsung обновила один из своих самых необычных телевизоров: The Frame 2021 обещает еще более органично вписаться в ваш интерьер, а также добавляет некоторые новые технические функции. Последняя версия телевизора в формате фоторамки или картины впервые представленная в 2017 году, тогда как в этом году The Frame получила ещё меньшую толщину и повышенную детализацию изображения. Хотя мнения о данном телевизоре были неоднозначными, когда Samsung впервые объявила о нем, компания заявляет, что продажи оказались весьма достойными, чтобы производитель и дальше занимался новинками в этом направлении. Правда, стоит понимать, что это не массовый продукт, а устройство для декора помещения, так что сравнивать с обычным телевизором новинку не стоит.