Samsung представила планшет Tab S10 FE

Сегодня компания Samsung официально представила планшеты Tab S10 FE и Tab S10 FE Plus — новые модели в своей линейке среднебюджетных Android-устройств. Однако их стоимость выросла на 50 долларов по сравнению с предшественниками. Кроме того, впервые в серии Tab S10 нет стандартного варианта — только Plus и Ultra, а модели FE занимают промежуточные позиции по диагонали экрана. Соответственно, теперь все четыре планшета серии S10 имеют разные диагонали и это в определённом смысле удобно. Например, Tab S10 FE оснащён 10,9-дюймовым дисплеем — это традиционный размер для стандартных планшетов Samsung. Однако, поскольку компания не выпустила обычный Tab S10, это первый планшет серии с таким экраном. А Tab S10 FE Plus предлагает новый 13,1-дюймовый дисплей, который больше, чем 12,4-дюймовый экран Plus, но меньше 14,6-дюймового Ultra.

Обе модели по-прежнему используют LCD-матрицы вместо OLED и поддерживают частоту обновления 90 Гц. Несмотря на увеличенные размеры, FE Plus не получил аккумулятор большего объёма, но оба планшета стали немного тоньше. Также они оснащены только одной тыльной камерой — FE Plus лишился ультраширокого модуля, но основная камера теперь получила новый 13-мегапиксельный сенсор. При этом оба планшета работают на новом процессоре Samsung Exynos 1580, который стал обновлением Exynos 1380 из Tab S9 FE. Доступны версии с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ и встроенным хранилищем до 256 ГБ, сохранена защита от воды и пыли по стандарту IP68, а также поддержка стилуса S Pen.