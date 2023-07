Samsung представила планшеты Galaxy Tab S9

Сегодня компания Samsung официально представила серию планшетов Galaxy Tab S9 — потенциальные покупатели получают на выбор сразу три варианта устройств и все они отличаются друг от друга по массе параметров. С другой стороны, впервые за длительное время производитель выпустил настолько хорошие планшеты, что даже в базовой версии можно получить достойное решение за свои деньги. Новая линейка планшетов состоит из гаджета Galaxy Tab S9, варианта Plus и вариант Ultra. Размер экрана во всех трёх версиях различается, но все устройства предлагают одну и ту же частоту обновления 60-120 Гц. Базовая версия имеет диагональ экрана 11 дюймов, версия Plus увеличивает диагональ до 12,4 дюйма, а версия Ultra оснащена экраном 14,6 дюйма.

Все планшеты доступны в вариантах с поддержкой Wi-Fi, а также вариантах с поддержкой 5G для тех, кто хочет не зависеть от сети. Что касается камер, у Galaxy Tab S9 есть 13-мегапиксельная основная камера и 12-мегапиксельная камера с ультрашироким объективом. Версия Plus добавляет на задней стороне 8-мегапиксельную основную камеру, а версия Ultra имеет такую же систему камер сзади, как у версии Plus, но также использует дополнительный 12-мегапиксельный сенсор с ультрашироким объективом. При этом все модели работают на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, а для питания устройств используются батареи ёмкостью 8400 мАч, 10 090 мАч и 11 200 мАч соответственно. Стоимость для российского рынка пока что не сообщается.