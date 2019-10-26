Samsung представила процессор Exynos 990 и модем 5G Exynos Modem 5123 для будущих флагманов

Samsung анонсировала чипсет Exynos 990 и модем 5G Exynos Modem 5123 для будущих мобильных устройств.

Exynos 990 выполнен по нормам 7-нанометровой технологии с применением фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Новый чип получил 8 вычислительных ядер, сгруппированных в трех кластерах. Так, один блок отдан под дуэт кастомизированных ядер, второй отведен под парочку ядер Cortex-A76 и третий вмещает четыре ядра Cortex-A55. Также отмечается наличие встроенного графического процессора Arm Mali-G77, основанного на новой архитектуре Valhall.

Другие функции Exynos 990 включают поддержку скорости передачи данных LPDDR5 до 5500 мегабит в секунду (Мбит / с), драйвер дисплея с частотой обновления 120 Гц и усовершенствованный процессор сигналов изображения (ISP), который может вместить до 6 отдельных изображений датчики и профессиональная фотография с разрешением до 108MP.

Exynos Modem 5123 - это один из первых модемных чипов 5G, созданный по технологии 7-нм EUV. Он поддерживает практически все сети, от 5G до 6 ГГц и спектров мм-волн до 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE. Благодаря поддержке агрегации до 8 несущих (8CA), модем Exynos 5123 может обеспечивать скорость загрузки до 5,1 Гбит / с в полосе ниже 6 ГГц и 7,35 Гбит / с в ммВт. Samsung начнет массовое производство к концу этого года.