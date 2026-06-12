Samsung представила смартфон Galaxy A27

Смартфон Samsung Galaxy A27 неожиданно появился на официальном сайте Samsung в Чехии — новинка построена на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm, который пришёл на смену Exynos 1280 и Exynos 1380 (они использовались в предыдущих поколениях). Устройство предлагается с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителем на 128 или 256 ГБ. Ещё гаджет получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальная камера на 12 Мп размещена в круглом вырезе в экране. Основная камера получила датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Ему помогают 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельная макрокамера. Любопытно, что разрешение сверхширокоугольной камеры оказалось ниже, чем у Galaxy A26, где использовался модуль на 8 Мп.

Собственно, фронтальная камера также получила небольшое понижение разрешения — с 13 Мп до 12 Мп. Ещё одним спорным изменением стала защита корпуса. Galaxy A27 соответствует стандарту IP64 и защищён лишь от брызг воды, тогда как прошлогодний Galaxy A26 имел более высокий рейтинг IP67 с полноценной защитой от погружения в воду. При этом смартфон сохранил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью 25 Вт. Более того, из коробки устройство работает под управлением One UI 8.5 на базе Android 16 и Samsung обещает 6 крупных обновлений Android и 6 лет выпуска патчей безопасности. Неплохо за свои деньги, особенно в плане операционной системы.
Представлен смартфон OnePlus Nord CE6 с АКБ на 8000 мАч…
Компания OnePlus пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Nord CE6, которая основана на 4…
Samsung представила Galaxy A57 и Galaxy A37…
Сегодня компания Samsung представила два новых смартфона среднего класса — Samsung Galaxy A57 и Galaxy A3…
Samsung повышает цены на свои смартфоны…
Компания Samsung повышает цены на ряд устройств, включая Galaxy Z Flip 7, Galaxy S25 FE и Galaxy S25 Edge…
Объявлена дата выхода OnePlus Turbo 6X …
Компания OnePlus объявила, что официальная презентация смартфонов Turbo 6X и OnePlus Turbo 6X Pro состоит…
Бюджетный смартфон HMD Vibe 2 5G представят в мае …
Компания HMD объявила, что 21 мая в Индии будет представлен недорогой смартфон HMD Vibe 2 5G. Производите…
Представлен планшет Motorola Moto Pad 2026 …
Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Pad (2026), которая основана на 6-нанометр…
iPhone 18 получит 12 ГБ оперативной памяти…
После презентации WWDC 2026 внимание многих пользователей привлекла новая локальная ИИ-модель Apple, кото…
Смартфон HMD Vibe 2 5G оценили в 90 долларов …
Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vibe 2 5G, которая базируется на 6…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor