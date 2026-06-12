Samsung представила смартфон Galaxy A27

Смартфон Samsung Galaxy A27 неожиданно появился на официальном сайте Samsung в Чехии — новинка построена на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm, который пришёл на смену Exynos 1280 и Exynos 1380 (они использовались в предыдущих поколениях). Устройство предлагается с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителем на 128 или 256 ГБ. Ещё гаджет получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальная камера на 12 Мп размещена в круглом вырезе в экране. Основная камера получила датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Ему помогают 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельная макрокамера. Любопытно, что разрешение сверхширокоугольной камеры оказалось ниже, чем у Galaxy A26, где использовался модуль на 8 Мп.

Собственно, фронтальная камера также получила небольшое понижение разрешения — с 13 Мп до 12 Мп. Ещё одним спорным изменением стала защита корпуса. Galaxy A27 соответствует стандарту IP64 и защищён лишь от брызг воды, тогда как прошлогодний Galaxy A26 имел более высокий рейтинг IP67 с полноценной защитой от погружения в воду. При этом смартфон сохранил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью 25 Вт. Более того, из коробки устройство работает под управлением One UI 8.5 на базе Android 16 и Samsung обещает 6 крупных обновлений Android и 6 лет выпуска патчей безопасности. Неплохо за свои деньги, особенно в плане операционной системы.