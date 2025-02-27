Samsung представила смартфон Galaxy M06 5G

Сегодня компания Samsung представила новые смартфоны серии M — Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G. Несмотря на новые названия, на самом деле это просто переименованные модели из серий Galaxy A и F. Galaxy M16 5G полностью идентичен Galaxy A16 5G — он оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, работает на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 6300 и питается от аккумулятора ёмкостью 5 000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки. Единственное визуальное отличие — изменённый дизайн блока камер, так как теперь объективы собраны в единый островной модуль. Основная камера — 50 Мп, дополненная ультрашироким модулем на 5 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Смартфон работает на One UI 7 на базе Android 15, плюс, что немаловажно, Samsung обещает 6 крупных обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.

Он доступен в цветах Blush Pink, Mint Green и Thunder Black, а продажи начнутся 5 марта по цене в 130 долларов. Galaxy M06 5G — это переименованный Galaxy F06 5G, представленный ранее в этом месяце. Технически смартфоны идентичны, но M06 получил новые цвета, плюс он будет доступен с объёмом оперативной памяти до 6 ГБ и хранилищем до 128 ГБ. Работает устройство на One UI Core 7.0 на базе Android 15, а компания гарантирует 4 обновления ОС и 4 года патчей безопасности, а цена составляет всего 110 долларов (старт продаж намечен на 7 марта). Интересные модели для тех, кто не планирует покупать флагманы по безумной цене, потому что не нуждаются в ИИ-фишках и мощном процессоре
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