Samsung представила сверхтонкий ноутбук Galaxy Book S с 23 часами работы

Samsung также представила новый ультра-легкий ноутбук под названием Galaxy S Book. Он оснащен 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full-HD, его толщина составляет всего 11,8 мм, а вес - 960 грамм. Новинка получила восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8cx, который призван обеспечить производительность ноутбука с операционной системой Windows 10 с помощью батареи и LTE-подключения смартфона.

Galaxy Book S будет работать около 23 часов без подзарядки, а также будет поддерживать постоянное подключение к Gigabit LTE. В комплект поставки входит 8 ГБ ОЗУ и выбор: 256 ГБ или 512 ГБ SSD-накопителя. Слот для карт памяти microSD увеличит объем памяти еще на 1 ТБ. Galaxy Book S будет доступен с сентября по цене от $ 999.